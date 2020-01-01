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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشعب الجمهوري» بالشرقية: جاهزون للمنافسة في الاستحقاقات الانتخابية كافة

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:23 م
أحمد عبد الدايم
أحمد عبد الدايم
إسلام نصير
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قال أحمد عبد الدايم أمين حزب الشعب الجمهوري بالشرقية، إن الحزب استكمل جميع تشكيلاته ومقراته الإدارية في مراكز وأحياء المحافظة وأصبح جاهزا للمنافسة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وأولها انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في ٩ و١٠ من أغسطس المقبل للمصريين بالخارج و١١ و١٢ أغسطس للمصريين بالداخل.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماع أمين حزب الشعب الجمهوري بالشرقية بأعضاء هيئة مكتب المحافظة لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا أن حزب الشعب الجمهوري لديه كوادر سياسية في جميع المحافظات وسوف ينافس بقوة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أمين حزب الشعب الجمهوري بالشرقية، أهمية التواجد في الشارع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التواصل الدائم بين أمانات الحزب المنتشرة في المحافظة، والعمل الجماعي المشترك وخلق بيئة عمل مناسبة، مضيفا أن الحزب، لديه برامج وأفكار سياسية تهتم بالمرأة والشباب، وتركز على احتياجات المصريين الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري

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