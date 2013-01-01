أ. د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: الحرب الأهلية الليبية تطورها وتداعياتها على الأمن القومى المصري (2-2)

فى عام 2012 أجريت الانتخابات في ليبيا، وتم انتخاب نوريأبوسهمين في يونيو 2013 رئيسًا للمؤتمر الوطنى العام الذى حكم ليبيا ؛ وفى ظل هذا الوضع الجديد سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس وأقصت الأغلبية المنتخبة من تياري الوسط والليبراليين.وفي ديسمبر عام 2013 صوت المؤتمر الوطني بفرض الشريعةالإسلامية وتمديد مدة ولايته البالغة 18 شهرًا لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي عام.وفي 25 مايو من عام 2014 أعلن المؤتمر الوطني العام تعيين هيئة جديدة لإجراء الانتخابات وحدد يوم 25 يونيو 2014 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد التي تمت بالفعل ولكن التيار الإسلامي في المؤتمر الوطني العام رفض تسليم السلطة له، ليتخذ مجلس النواب الجديد من طبرق شرق البلاد مقرًا مؤقتًا له بسبب عدم توفر الأمان في كل من طرابلس وبنغازي بسبب سيطرة المليشيات الإخوانية عليهما.ومع منتصف عام 2014 اشتعل الصراع بين الحكومة التي انبثقت عن مجلسالنواب الذي انتخب ديمقراطيًا في عام 2014 واتخذ من مدينة طبرق مقرًا مؤقتًا له، والتي عرفت رسميًا باسم "الحكومة الليبية المؤقتة" وكان مقرها مدينة البيضاء شرق البلاد، وكانت آنذاك معترفًا بها دوليًا، وكانت تحظى بدعم من الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة، وحكومة أخرى ذات طابع إخوانى أسّسها المؤتمرالوطني العام المنتهية ولايته القانونية وكان مقرها مدينة طرابلس وتعرف باسم "حكومة الإنقاذ الليبية" وتقودها جماعة الإخوان المسلمين، ويدعمها تحالف جماعات إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" وتحظى بدعم من قطر، والسودان وتركيا، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضًا جماعات متنافسة أخرى بحجم أصغر مثل مجلس شورى ثوار بنغازي الذى تقوده جماعة أنصارالشريعة ويحظى بدعم مادي وعسكري من المؤتمر الوطني العام، وتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وميليشيات الطوارق في غات جنوب غرب البلاد، وميليشيات منطقة مصراته التي تسيطر على بني وليد وتاجوراء، وغرفة ثوار ليبيا في الزاوية وغيرها.وفي 16 يناير عام 2015 تم الاتفاق بين المعسكرين على وقف إطلاق النار لتقاد البلاد من قبل حكومتين منفصلتين، حيث سيطر المؤتمر الوطني العام من خلال قوات فجر ليبيا على مدينة طرابلس ومناطق مصراته والزاوية وغرب البلاد، في حين ظل المجتمع الدولي يعترف بالحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبداللهالثني في مدينة البيضاء ومجلس النواب في طبرق، فيما استمرت مدينة بنغازي تشهد نزاعًا مسلحًا بين القوات الموالية للفريق خليفة حفتر وبعض الجماعات الإسلامية، وفي ديسمبر عام 2015 توسطت الأمم المتحدة وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وفاق، ووصل قادة هذه الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة فى 31 مارس عام 2016 إلى قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس ولكنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى أي من المقرات الحكومية؛ حيث رفضت حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام برئاسة خليفة الغويل تسليمها.وفي يوليو 2017، أعلن المشير خليفة حفتر انتصار الجيش الوطني على الجماعات المسلحة في بنغازي بعد ثلاث سنوات من الصراع.والواقع أن السبب الجوهري لانتشار العنف والخطف والسلب والنهب في ليبيا منذ رحيل القذافي يعود طبقًا لما يشاهد على أرض الواقع وما تتضمنه كثير من التقارير الدولية إلى فوضى انتشار السلاح بين المدنيين، الأمر الذى أضعف فرص الحل السلمي للأزمة، وتسبب فى نزوح حوالي 350 ألف مواطن داخليًا، وهجرة حوالى 270 ألف إلى أوروبا، ومعاناة أكثر من 1.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، واحتياج 2.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وتعطيل حوالى 60% من المراكز الصحية في البلاد، ومع ذلك ما زالت الحرب الأهلية تشهد تصعيدا بدعم من عدد من البلدان في مقدمتها قطر وتركيا اللتان تدعمان "حكومة الوفاق" المنتهية ولايتها والتي تخوض حربًا أهلية من خلال ميلشيات إخوانية وداعشية ومرتزقة أجانب جلبتهم تركيا من سوريا وأماكن أخرى من العالم للحرب ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر ويدعمه مجلس النواب المنتخب.والسؤال الذي يطرحه أي عاقل هنا: ماذا تفعل تركيا في ليبيا؟! وماذا تريد؟!الواقع أن ليبيا غنية بالنفط وبمخزون ضخم من الغاز، كما أنها تتاخم طرقًا تجارية هامة في البحر المتوسط، وبالتالي فهى محط أنظار وأطماع الكثيرين وفى مقدمتهم قطر وتركيا بما لديهما من دوافع أيديولوجية تتمثل في دعم حركة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية ومنها ليبيا، وإلى جانب هذه الدوافع الأيديولوجية تبحث قطر - كدويلة صغيرة - لنفسها عن دور في المنطقة من خلال ما تمتلكه من أرصدة مالية كبيرة، أما تركيا فتتعدد أطماعها سواء فيما يتعلق بالثروات الطبيعية الليبية كالبترول والغاز، أو استعادة مجد الأجداد العثمانيين، وكذا المزايا التجارية التي حصلت عليها الكثير من الشركات في عهد القذافي، أو اكتساب ليبيا كحليف استراتيجي إلى جانبها في سعيها للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، نظرًا لأن هذا الأمر يحمل بين طياته نزاعًا كبيرًا ورفضًا من جانب مصر والاتحاد الأوروبي.ويرى كثير من الخبراء أن ما تقوم به تركيا في ليبيا هو عبارة عن حرب أهلية ليبية بالوكالة، وأن هذه الحرب قد ازدادت تصعيدًا في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن حقق المعسكر الإخوانى الذى تدعمه تركيا بعض المكاسب بعد انسحاب قوات الجيش الوطنى الذى يقوده المشير حفتر من المنطقة الغربية، ويذهب هؤلاء الخبراء إلى أن إعلان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أن خط سرت الجفرة يمثل خطًا استراتيجيًا أحمرًا وأن تخطيه يمثل انتهاكًا للأمن القومى المصرى وقد يدفع مصر للدخول في الحرب دفاعًا عن أمنها القومى، قد أحدث نوعًا من التوازن بين القوى المتصارعة في ليبيا ؛ ففى الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسى في شهر يونيو 2020 أمام القوات المصرية المرابطة في المنطقة العسكرية الغربية على الحدود مع ليبيا قال: إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، وبنى ذلك على حق الدفاع عن النفس الذي تضمنته مواثيق الأمم المتحدة، في ضوء سيطرة القوى الخارجية الداعمة للميليشيات والمرتزقة وعدم سماحها بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في ليبيا وانتهاك سيادتها وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار، والتقدم شرقًا لتهديد حدود مصر الغربية ومصالحها بشرق المتوسط. وكان خطاب السيسي بلهجة المستعد للحرب فيما وصفها باللحظة الفارقة.وقد لاقت تصريحاته ترحيبًا من برلمان طبرق في الشرق برئاسة المستشار عقيلة صالح الداعم لخليفة حفتر، بينما اعتبرته حكومة الوفاق المدعومة من الميلشيات الإخوانية في طرابلس "إعلانا للحرب على الشعب الليبي".ويتمثل الدور المصرى في ليبيا في مبادئ أساسية تتمثل في الحفاظ على الشعب الليبي ووحدة وسلامة أراضيه وثرواته وحل النزاع بالطرق السلمية، وقد أعلنت مصر ذلك مرارًا وتكرارًا على لسان كل المسؤولين المصريين، وهو ما تضمنته المبادرة السلمية لحل النزاع التي أطلقها الرئيس السيسي من القاهرة في 6 يونيو 2020 في وجود المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنتخب في ليبيا ولاقت تأييدًا دوليًا وعربيًا واسعًا، وقد وضعت هذه المبادرة وكذا التصريح بإمكانية التدخل العسكرى المباشر في ليبيا إن اقتضى الأمن القومى المصرى ذلك كثيرًا من الأطراف الدولية أمام مسؤوليتها تجاه القضية الليبية ؛ ومن ثم اتضحت مواقف كثير من الأطراف الدولية والعربية وأصبح الخط الفاصل بين المؤيدين لهذا الطرف أو ذاك أكثر وضوحًا واستقامة؛ حيث أعلنت السعودية تأييدها الكامل للمبادرة، ودعمها الصريح لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، وأكدت أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها، ولم يختلف الموقف الإماراتي ومعظم الدول العربية كثيرًا عن موقف المملكة، وقد مثل هذا الدعم العربي الكبير لموقف مصر مؤشرًا واضحًا علي رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية غير العربية، وكذا رغبته في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي وتأكيد سيادتها في ظل استعداد جيشها الدائم لمواجهة أي تهديد خارجي.وبما أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية مصرية كونه ينعكس على أمن مصر القومى، وبما أن الوضع الجغرافي والدعم العربى والأوروبي في مجمله يخدم مصر، كما أن أمريكا - وإن كانت مواقفها تجاه ليبيا غير محددة - إلا أنها أعلنت على لسان سفيرها بالقاهرة حرصها على أمن مصر القومى، وبما أن تدفق الخبراء والأسلحة والمرتزقة من جانب تركيا لميلشيات حكومة الوفاق الإخوانية لن يتوقف على الرغم من المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد التركى ومطالبة المجتمع الدولى بوقف هذا الدعم، فأنا أعتقد أن أردوغان وميلشياته الداعشية والإخوانية المدعومين ماليًا من قطر سيقومون من آن لآخر ببعض محاولات جس النبض لاختراق الخط الذى حدده الرئيس السيسى في محاولة لاستنزاف النظام القطرى ماديًا لأطول فترة ممكنة وحفاظًا على ماء الوجه في مواجهة تحذير الرئيس السيسى، وبما أن الجيش الوطنى الليبي على الأرض والجيش المصرى في البحر والجو لن يسمحا بأي اختراق والدليل على ذلك إحباط الجيش الوطنى الليبي محاولة دخول سرت منتصف الشهر الماضى، وتدمير أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة الواطية منذ عدة أيام مضت؛ فالغالب أن الوضع سيتجمد لفترة وسيطول أمد الصراع، ولن يكون هناك حل عسكرى حاسم للأزمة، إلى أن يجلس الجميع ويتفاوض مع الجميع حول كل شيء فى ليبيا وترتيبات الأمن القومى المصرى، للوصول إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه للجميع.وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق.