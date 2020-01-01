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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: استئناف العمل فى المنشآت الطبية بكامل طاقتها

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:34 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
سارة سعودى - فاتن خديوى
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت بانتظام العمل داخل جميع المنشآت الطبية، سواء الوحدات الصحية أو المستشفيات الحكومية بكامل طاقتها، للعمل على تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

وأضاف «مجاهد»، لـ«الدستور»، أن الوزيرة طالبت الأطقم الطبية بتوفير الخدمات الصحية للمرضى داخل المستشفيات على أكمل وجه، فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والعمل بصورة طبيعية داخل المنشآت الطبية وغيرها من المنشآت العامة.

وقررت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل انتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة، مع إلغاء العمل بنظام التناوب، والتنبيه على الاستمرار فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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