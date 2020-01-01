«الصحة»: استئناف العمل فى المنشآت الطبية بكامل طاقتها





وقررت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل انتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة، مع إلغاء العمل بنظام التناوب، والتنبيه على الاستمرار فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت بانتظام العمل داخل جميع المنشآت الطبية، سواء الوحدات الصحية أو المستشفيات الحكومية بكامل طاقتها، للعمل على تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.وأضاف «مجاهد»، لـ«الدستور»، أن الوزيرة طالبت الأطقم الطبية بتوفير الخدمات الصحية للمرضى داخل المستشفيات على أكمل وجه، فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا والعمل بصورة طبيعية داخل المنشآت الطبية وغيرها من المنشآت العامة.