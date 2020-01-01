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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رسميا.. طاهر محمد طاهر يوقع للأهلي 5 مواسم
الخميس 09/يوليه/2020 - 07:31 م
طاهر محمد طاهر
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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، توقيع طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب عقدا مع المارد الأحمر لمدة 5 مواسم مقبلة.
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