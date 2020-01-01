فض سوق الخميس في أسوان (صور)

فض ضباط أمن أسوان بالتعاون مع الوحدة المحلية، سوق الخميس الأسبوعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وتوجهت القوات الأمنية والمسئولون بحي غرب برئاسة مصطفى جمعة ورئيس قسم الإشغالات إبراهيم مشالي، فور علمهم بتنظيم السوق، وتم فضه على الفور، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.