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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طارق الشناوي يكشف سر عشق المصريين لرجاء الجداوي

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:07 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
سناء إسماعيل
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كشف الناقد الفني طارق الشناوي، سر حب المصريين للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مؤكدا أنها كانت تمتلك طاقة عطاء توزعها على الجميع.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات» الذي تشارك في تقديمه، سلوي محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رجاء الجداوي استطاعت أن تحافظ على جميع مراحل الشخصيات بداخلها التي مرت بها بداية من الطفلة، والمراهقة، والشابة، والمرأة، فكانت ترسل شيئا لا شعوريا إلى الجميع، فكانت تمتلك كل هذه الأعمار بداخلها.

وأشار إلى أن رجاء الجداوى نجحت في كونها مذيعة لأنها محبوبة من الجميع ولم تصطنع خلال وجودها في مهنة المذيعة.

وتابع أن رجاء الجداوي كانت تشعر بالمسئولية تجاه ابنتها أميرة وحفيدتها وعن عائلتها وعن زملائها الفنانين معها مع اتساع الدائرة لتشمل أناس لا تعرفهم، وكانت دائما ما تقوم بواجب اجتماعي للجميع وتزور مرضى لا تعرفهم.

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