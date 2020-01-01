إحالة إعلامي لبناني للمحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، عن إحالة النيابة العامة في بيروت، الإعلامي اللبناني من أصول أرمنية، نيشان ديرهاروتيونيان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا.وذكرت الوكالة أن النيابة العامة، حددت 8 أكتوبر المقبل، موعدا لبدء محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان.يذكر أن نيشان، كان قد انتقد خلال حوار متلفز خلال برنامجه «أنا هيك» على قناة الجديد في 10 يونيو الماضي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتصريحاته حول الإبادة الجماعية للأرمن التي تمت في عهد الدولة العثمانية.وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "بناء على الإخبار المقدم للنيابة العامة بحق الإعلامي نيشان، تمت إحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت".