ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن السجلات المالية «ملاحقة سياسية»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم الخميس، بعدم إمكانه منع أمر الاستدعاء الخاص بسجلاته المالية التي طلبها الادعاء العام في نيويورك بأنه "ملاحقة سياسية".وقال الرئيس الأمريكي -في تغريدة على موقع (تويتر) حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- إن ذلك "ليس عادلًا لهذه الرئاسة أو الإدارة".وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق اليوم قرارًا ينص على أن ترامب ليس بإمكانه منع أمر الاستدعاء الخاص بسجلاته المالية التي طلبها الادعاء العام في نيويورك، وأضافت المحكمة أن ترامب ليس بمنأى عن التحقيق الجنائي في هذا الصدد.