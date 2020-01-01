رفع 20 طن مخلفات في أسوان (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، على مدار يومين، حملة لرفع جميع المخالفات والقمامة من منطقتي الناصرية وعزب كيما النهضة بمدينة أسوان، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أشرف عطية، وتحت إشراف من العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة.وأسفرت الحملة عن رفع 20 طنا من المخلفات والقمامة، من منطقتي الناصرية ومنطقة عزب كيما النهضة، خلال يومين، تحت إشراف شريف فكري، رئيس حي شرق، بالتعاون مع مشروع النظافة التابع لوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.