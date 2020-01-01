رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:59 م
سد النهضة
سد النهضة
طباعة
قالت وزارة الري والموارد المائية إنه «انتهت منذ قليل المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالى برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور السادة الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».

حيث استهل الوزراء الاجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف إلى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.

كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذى يطالب الدول الثلاثه بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حده عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.

وقالت الوزارة إنه «هذا وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية حيث استمرت الخلافات بين الدول الثلاث».

وتوافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب إفريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غداً الجمعه 10 يوليو عقد إجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى ويُعقد السبت 11 يوليو اجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو اجتماعات الوزراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

«التعليم» تحسم جدل العام الدراسي الجديد

شملت القضاء على مرتزقة.. القوات المسلحة تجري مناورات عسكرية بالمنطقة الغربية

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مسابقة فروسية فى صربيا تبرز سلالة الحصان العربى المصرى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
105 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
المزيد

الثقافة

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»

ابتداءً من اليوم.. حفلات الأوبرا على شاشة التليفزيون المصرى

«10 دقائق و38 ثانية فى هذا العالم الغريب».. جديد شافاك

3.8 مليون يورو ميزانية ألمانيا للحفاظ على الأصول التراثية الثقافية