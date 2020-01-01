«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

قالت وزارة الري والموارد المائية إنه «انتهت منذ قليل المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالى برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور السادة الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».





حيث استهل الوزراء الاجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف إلى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.





كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذى يطالب الدول الثلاثه بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حده عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.





وقالت الوزارة إنه «هذا وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية حيث استمرت الخلافات بين الدول الثلاث».



