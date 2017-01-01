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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

د. محمد أحمد داود
د. محمد أحمد داود

105 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:53 م
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أدى 104 آلاف و751 طالبا وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية، صباح اليوم، امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، التي تبلغ 190 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 839 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وتابعت لجان المراقبة لجان الامتحانات بقطاع القاهرة للتأكد من حسن سير الامتحانات، كذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة طالبة من لجنة النوبارية الثانوية الزراعية بالبحيرة، بارتفاع درجة حرارتها، وتم نقلها إلي المستشفى.

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