الأسعار تسجل أول تراجع منذ 6 أشهر وهبوط التضخم لأقل مستوياته

قال مينا نصحي، باحث إحصائي بإلإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستويات الأسعار فى مصر سجلت مؤخرًا أول تراجعًا لها منذ 6 أشهر بنسبة -0.1% خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بـ -0.2% خلال ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لشهر يونيو الماضى هو الأقل على الإطلاق خلال عام 2020 بعد سلسلة ارتفاعات طوال الأشهر الماضية بلغت ذروتها خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنسبة 0.6% و1.6% بالترتيب.أضاف مسئول الإحصاء، لـ«الدستور»، أن التراجع الأخير فى معدلات التضخم الشهرية جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والأسماك التى لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا بنسب متفاوتة قاربت الـ30% فى بعض السلع، موضحًا أن هذه الانخفاضات أحدثت نوعًا من التوازن، بل وساعدت على امتصاص آثار الزيادة فى أسعار الخدمات الصحية والملابس والوجبات الجاهزة والفاكهة، كما أن المناطق الريفية سجلت أكبر تراجع فى معدل التضخم الشهرى بنسبة -0.3% عن الحضر، نتيجة أوزان قسم الطعام والشراب في الريف أعلى منها في الحضر وأكثر تأثيرًا على المعدل.أشار إلى أن تأثير جائحة كورونا على المعدل العام للتضخم غير ملموس بشكل كبير نتيجة وجود جزء كبير من سلة السلع بعيدة عن تداعيات الفيروس، بينما كانت أسعار مجموعة الرعاية الصحية الأكثر تأثرًا بالفيروس حيث سجل المعدل الشهرى ارتفاعات متتالية منذ تسجيل أول حالة إصابة، ليرتفع بنسبة 0.2% خلال مارس، ثم 0.3% خلال أبريل الماضى 8.2% خلال شهر مايو الماضى، وصولًا لـ0.6% خلال يونيو الماضى.كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي بنحو 0.1%، مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.وأرجع انخفاض التضخم الشهرى إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.5% مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3%، بالرغم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 18.8%، مجموعة الدخان بنسبة 4.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.0%.