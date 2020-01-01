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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

138 متعافيًا من كورونا يغادرون «الوقف المركزي» في قنا

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:48 م
متعافين من كورونا
متعافين من كورونا
قنا: إسلام البكري
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أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن خروج 138 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزي بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال جولة لشلبي على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات وأماكن العزل بقنا، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

وبدأ سكرتير عام قنا جولته بتفقد المطبخ للتأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وتم التأكد من التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تفقد معمل المستشفى.

وأكد شلبي، في بيان صحفي، إن الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به، وتابع زيارته بتفقد الصيدلية، مؤكدا على توافر كافة أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.

وتوجه شلبي بالشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى، مؤكدا حرصه على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها علي الفور.

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