طارق الشناوي: رجاء الجداوي عملت في الفن دون رغبة خالتها تحية كاريوكا

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اعتمدت على نفسها منذ بداية مشوارها الفني.وأضاف الشناوي، خلال لقائه ببرنامج «3 ستات» الذي تشارك في تقديمه سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رجاء الجداوي تركت منزل خالتها تحية كاريوكا والملعقة الذهب التي كانت في فمها وعملت في الفن دون رغبة تحية كاريوكا.وتابع أن الصدفة كانت السبب لترشيحها في فيلم غريبة في بداية مشوارها دون علم خالتها، وهو ما صنع فجوة بينها وبين تحية كاريوكا قبل أن يتصالحا.