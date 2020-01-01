باحث: أيام أردوغان في ليبيا معدودة

قال محمد ربيع الديهي الباحث في الشأن التركي، إن أردوغان يدرك أن طموحه في ليبيا أصبح غير ممكن خاصة في ظل الأيام الأخيرة.وأضاف «الديهي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «أردوغان يتبقى له في ليبيا أيامً معدودة فالشعب الليبي رافضًا لتواجده فيها لأنه يعي ويعلم أن الهدف الرئيسي له هو نهب ثروات الشعب الليبي»، مؤكدًا أن ليبيا تعد آخر معقل لأردوغان في البلاد العربية.وعن صمت المجتمع الدولي أمام تجاوزات أردوغان أكد لأن تركيا تعتبر من حلف الناتو، ومن ضمن قوانينه عدم محاربة البلدان التابعة له.وأكد أن الفترة المقبلة في تركيا من المحتمل أن تشهد انتخابات تركية تطيح بنظام أردوغان والذي فقد شعبيته داخل الشارع التركي، والذي يكتفي بنظام القمع والسجن لكل معارضيه.