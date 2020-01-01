الجزائر وإيطاليا تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، إن وزيرى خارجية الجزائر وإيطاليا أكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسيادتها، وفق فضائية "سكاي نيوز".وأضافت الخارجية الجزائرية، أن توافقا جزائريا إيطاليا على أن للتدهور الخطير للوضع في ليبيا انعكاسات وخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.وأكدت الخارجية الجزائرية توافق جزائري إيطالي على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن.