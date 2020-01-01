محمد عبدالرحمن: متحمس لعرض «جمجوم وبم بم»

ينتظر الفنان محمد عبدالرحمن، عرض أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "جمجوم وبم بم" المقرر انطلاقه مساء اليوم، على تطبيق "شاهد VIP".وقال عبدالرحمن، لـ"الدستور"، إنه متحمّس بشكل كبير لردود أفعال الجمهور حول الحلقة الأولى عقب عرضه اليوم، مشيرًا إلى أنه تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدمها من قبل.ويتناول العمل قصصًا درامية لأبطاله، والمسلسل لا يعتمد على الجانب الكوميدي فقط، بل سيظهر لكل شخصية منهما وهما "جمجوم" محمد عبدالرحمن، و"بم بم" محمد سلام، العديد من المشكلات الاجتماعية الخاصة بالحياة المعيشية وكذلك العلاقات العاطفية في إطار درامي.مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد سلام ومحمد عبدالرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.