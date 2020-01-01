«الإسكندرية الابتدائية» تستعد لاستقبال راغبي الترشح لـ«الشيوخ»

تستعد محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، لاستقبال راغبي الترشحى لمجلس الشيوخ، ابتداء من التاسعة صباح السبت المقبل، بعد عمل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين.وخصصت محكمة الإسكندرية الابتدائية قاعة الانتظار لاستقبال المرشحين، وسيتم منح كل منهم رقم دخول على أن تتلقى الأوراق وفق ترتيبها.وأكدت المحكمة، في بيان، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات وتخصيص موظفين منعا للتزاحم وتسهيلا على المرشحين.كانت مستشفيات المحافظة، العامرية العام، رأس التين العام، الجمهورية العام، القباري العام، شرق المدينة، بالإضافة إلى المجلس الطبى العام بالإسكندرية، قد بدأت في استقبال راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي اللازم كشرط من شروط الترشح.