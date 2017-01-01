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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:49 م
كورونا
كورونا
آلاء حسن
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يناقش طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، مشروعات التخرج للدفعة الثامنة لقسمي الإعلام واللغة والترجمة، السبت والأحد المقبلين، تحت إشراف دكتور عزة أحمد هيكل، عميد الكلية، ورعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، عبر تطبيق ZOOM، نظرا للأحداث والظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مشروعات قسم الإعلام تدور حول إنتاج إعلامي متنوع عن جائحة كورونا استنادا إلى تحليل التغطية الإخبارية لعدد من القنوات التلفزيونية العربية والدولية، وقد أنتج قرابة 130 طالبا 22 مشروعا شملت كافة الوسائط الإعلامية من صحافة، إذاعة، تلفزيون، إعلانات، لتقدم من خلالها إنتاجا إعلاميا متنوعا، من إعداد منصات لعرض التقارير الإخبارية، وأفلام تسجيلية، وإعلانات توعوية، وبرامج إذاعية وتلفزيونية تهدف تحقيق العديد من الأهداف الإجتماعية، والنفسية، والتوعوية للجمهور.

وفي شأن مشروعات قسم اللغة والترجمة، فقد ضمت ترجمة عمل للأطفال فضلا عن ترجمة التغطية لعدد من الصحف والمجلات العالمية، وفي هذا الجانب أنتج 35 طالبا ثلاثة مشروعات بدأت بترجمة حلقات موسم 2019 لمسلسل "بكار" من اللغة العربية للإنجليزية مساهمة بنقل ثقافتنا وتراثنا للآخر، أما المشروع الثاني فضم ترجمة التغطية الصحفية من تقارير إخبارية ومقالات لأشهر الكتاب، والتي قدمتها عدد من أهم الصحف والمجلات حول الجائحة وآثارها الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والصحية، فضلا عن المشروع الثالث والذي قدم ترجمة لأهم خطب الرؤساء خلال الجائحة مساهما لحفظ ما قدمه الإعلام باللغة العربية.

وتضم لجان التحكيم لقسمي الإعلام واللغة والترجمة نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء، منهم الدكتور حمدي حسن، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، الدكتور سناء صليحة، عضو المجلس الأعلى للصحافة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة آمال عثمان، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وجمال الشاعر، الإعلامي وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، وجمال عنايت، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي إبراهيم حجازي، والإعلامي عمرو خفاجي، والإعلامي عمرو الليثي والإعلامي شريف عامر.
السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»
السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»
السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»
السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»

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