«بين السطور» يعيد محمد شلبي للأضواء

يعود الفنان الشاب محمد شلبي، للتمثيل مرة أخرى بعد غياب عدة سنوات، بالمشاركة في الفيلم السينمائي "بين السطور".وانقطع محمد شلبي عن التمثيل خلال الفترة الماضية نظرا لانشغاله في دراسته، إذ بدأ منذ أن كان طفلا وشارك بعدد من الأعمال الفنية سواء الفيديو كليب أو السينما والدراما.ومن المقرر أن يبدأ "شلبي" تصوير فيلمه الجديد "بين السطور" خلال الفترة المقبلة والذي تدور قصته في إطار رومانسي أكشن ومن المقرر تصويره في عدد من المناطق بين القاهرة ومدينة الغردقة.يذكر أن محمد شلبي قد بدأ التمثيل والمشاركة في الأعمال الفنية منذ طفولته، حيث شارك في أغنية "بابا فين" وأفلام أبوعلي، الدادة دودي، الرجل الغامض بسلامته، ومسلسل ملك روحي.