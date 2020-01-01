أحمد رزق يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد «في يوم وليلة»

وافق الفنان أحمد رزق، بشكل مبدئي على تقديم بطولة عمل درامي جديد يحمل اسم "في يوم وليلة"، ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ومن المقرر أن يقدمه خارج سباق رمضان مثلما قدم العام الماضي مسلسل "بخط الإيد".وينتظر المؤلف والسيناريست مصطفى جمال هاشم، عودة أحمد رزق من سفره، حيث يقضي إجازته في إحدى المدن الساحلية، لبدء تحضيرات المسلسل وترشيح الأبطال المشاركين معه، ومن المتوقع أن تتولى المخرجة شيرين عادل مهمة إخراجه كما تقوم شركة سينرجي بإنتاجه.يشار إلى أن مسلسل "بخط الإيد" آخر أعمال أحمد رزق وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فيه الفنانة يسرا اللوزي، سوسن بدر، خالد كمال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف هالة الزغندي، ومن إخراج شيرين عادل.