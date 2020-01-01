الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعشية استشهاد البابا كيرلس عمود الدين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعشية استشهاد القديس كيرلس عمود الدين البطريرك الـ 24.يذكر أن القديس كيرلس عمود الدين درس في مدرسة الإسكندرية وتثقف بعلومها اللاهوتية، وأرسله خاله إلى دير القديس مقار في البرية فتتلمذ هناك مدة من الزمان، ثم عاد إلى الإسكندرية ورُسم شماسًا وعُين واعظًا في الكاتدرائية.واشتهر بكثرة علمه وعظم تقواه حتى سيم بطريرك في ٤١٢ ميلادية، فاستضاءت الكنيسة بعلومه ووجه عنايته لمناهضة العبادة الوثنية والدفاع عن الدين المسيحي، ولما ظهرت بدعة نسطور بطريرك القسطنطينية الذي أنكر أن العذراء هي والدة الإله اجتمع لأجله مجمع مسكوني مكون من مائتي أسقف بمدينة أفسس في عهد الإمبراطور ثيؤدوسيوس الثاني فرأس القديس كيرلس هذا المجمع وناقش نسطور وأظهر له كفره.ولما أكمل سعيه مرض قليلًا ورحل عن العالم بسلام بعد أن أقام على الكرسي الإسكندري إحدى وثلاثين سنة وثمانية شهور وعشرة أيام.