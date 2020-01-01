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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مخاطر منخفضة وعالية.. أنشطة تعرضك للإصابة بكورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:35 م
أنشطة تعرضك للإصابة
أنشطة تعرضك للإصابة بكورونا
غادة موسى
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بدأ البعض في جميع أنحاء البلاد بالعودة إلى المطاعم ومحلات تصفيف الشعر بعد رفع حظر التجوال في الكثير من الدول، الأمر الذى أوجب على الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل تقليل التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وصنف الباحثون وفقا لموقع الإندبندنت عددًا من الأنشطة بحسب تأثيرها، منخفضة المخاطر، مخاطر معتدلة، ومخاطر عالية.

جاء الذهاب إلى مطعم للوجبات السريعة من بين بعض الأنشطة المدرجة في قسم المخاطر المنخفضة، في حين أن تناول الطعام في بوفيه، والذهاب إلى البار وحضور المناسبات المختلفة مع حشود كبيرة اعتبرت جميعها عالية المخاطر.

أما التسوق من البقالة، أو المشي والجري، ولعب الجولف كلها أنشطة منخفضة المخاطر.

لذلك يجب على الناس غسل أيديهم بشكل متكرر باستخدام معقم اليدين عندما يكونون في الأماكن العامة، والآن أصبح من الضروري ارتداء غطاء للوجه في وسائل النقل العام.

درجة الخطر حسب نوع النشاط:
خطر قليل
الحصول على تناول الطعام في المطعم.
لعب التنس.
الذهاب للتخييم.

مخاطر منخفضة إلى معتدلة:
تسوق البقالm.
الذهاب في نزهة على الأقدام أو الركض أو ركوب الدراجة مع الآخرين.
لعب الجولف.
البقاء في فندق لمدة ليلتين.
الجلوس في غرفة انتظار الطبيب.
الذهاب إلى مكتبة أو متحف.
المشي في وسط المدينة المزدحم.
قضاء ساعة في الملعب.

مجازفة معقولة:
تناول العشاء في منزل شخص آخر.
الذهاب إلى الشاطئ.
التسوق في مركز تجاري.
إرسال الأطفال إلى المدرسة.
العمل لمدة أسبوع في مبنى المكاتب.
السباحة في مسبح عام.
زيارة قريب أو صديق مسن في منزلهم.

مخاطر عالية
الذهاب إلى صالون حلاقة.
حضور حفل زفاف أو جنازة.
السفر بالطائرة.
لعب كرة السلة.
لعب كرة القدم.
معانقة أو مصافحة عند تحية صديق.

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