رئيس مدينة سفاجا تبحث خطة تطوير قرية النصر لإدراجها بمبادرة «حياة كريمة»

بحثت رئيس مدينة سفاجا هدي المغربي، خطة تطوير قرية النصر بالكيلو 85 بطريق سفاجا ـ قنا لإدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وناقشت رئيس المدينة - خلال اجتماعها اليوم الخميس مع لجنة التطوير لحصر احتياجات قرية النصر التي ضمت كلا من ممثلين عن شركة المياه والصرف الصحي بالبحر الأحمر وجهاز التعمير بالمحافظة وهندسة كهرباء البحر الأحمر وإدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة وإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا - أهم الاحتياجات في قطاع الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة والتعليم والطرق والري.وأوضحت المغربي: أن اللجنة تمكنت من حصراحتياجات القرية وترتيبها حسب الأولوية والتى شملت إقامة استراحات للمعلمين بالقرية،وإنشاء ملعب خماسي، وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلومترات، وعمل مظلات على مداخل القرية،وإنشاء بوابة رئيسية للقرية، بالإضافة إلى إنشاء 60 وحدة توطين وتوفير 50 عمود إنارة بمشتملاتها وإحلال وتجديد خزان المياه للقرية سعة 500 طن وإحلال وتجديد مبنى الوحدة القروية، وإنشاء مشغل للفتيات ؛لتنمية مهارات الحرف اليدوية،وحماية "تدبيش" سور المدرسة بالقرية من اخطار السيول،وإنشاء مخبز بالقرية.وأضافت رئيس المدينة: أنه تم كتابة محضر بالاجتماع ومذكرة باحتياجات القرية لموافاة الجهات المختصة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لتلبية احتياجات أهالي القرية، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الاحتياجات سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وعقب الاجتماع قامت رئيس المدينة وأعضاء اللجنة بتفقد القرية على الطبيعة لوضع آليات تنفيذ المشروعات بها.