110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الخميس، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم التى أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي.خلال السطور القادمة نستعرض مجمل الأحكام الصادرة ضد محمد بديع.- المؤبد فى غرفة عمليات رابعة- المؤبد فى أحداث الإسماعيلية- المؤبد فى قطع طريق قليوب- المشدد 10 سنوات في احداث عنف بني سويف- المؤبد بأحداث مكتب الإرشاد.