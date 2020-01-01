ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل أحذية في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أسباب حريق محل أحذية دون إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال صاحب المحل عن الحريق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع الإسناوى، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار مكون من أرضي و3 طوابق، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث إصابات.تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.