رمضان عبد المعز: لا يعلم مراد الله إلا هو.. والإنسان يجتهد للفهم

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الفقهاء والشيوخ يجتهدون في فهم معاني القرآن والسنة النبوية، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، مفيدًا بأنهم مهما وصلوا من تفسير للمعاني، إلا أنه لا يوجد أحد يستطيع التحدث عن مراد الله بشكل قاطع.وعقب الشيخ "خالد الجندي"، خلال حواره مع "عبدالمعز"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس: "معنى ذلك أن مراد الله من كلامه ومراد رسوله من كلامه لا يمكن بحال من الأحوال الوصول إليه، حيث لا يعلم مراد المتكلم من كلامه سوى المتكلم نفسه"، ليرد عليه عبد المعز تأكيدًا على الحديث: "المتكلم نفسه فعلا هو يعلم قصد الكلام، وما نعرضه نحن هو ما فهمناه نحن من كلام الله".واستطرد الجندي: "الحق لا يعلم حقيقته سوى الله عز وجل، وما ينزل من آيات محكمة نحن نسلم بها ونعمل بها مثل (قل هو الله أحد) الدالة على وحدانيته، لكن الآيات المتشابهات والتي يحدث فيها خلافات بين الفقهاء، لا يعلم حقيقة المراد منها سوى الله وحده مثل (وعلم آدم الأسماء كلها)".