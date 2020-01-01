رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رمضان عبد المعز: لا يعلم مراد الله إلا هو.. والإنسان يجتهد للفهم

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:28 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
طباعة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الفقهاء والشيوخ يجتهدون في فهم معاني القرآن والسنة النبوية، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، مفيدًا بأنهم مهما وصلوا من تفسير للمعاني، إلا أنه لا يوجد أحد يستطيع التحدث عن مراد الله بشكل قاطع.

وعقب الشيخ "خالد الجندي"، خلال حواره مع "عبدالمعز"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس: "معنى ذلك أن مراد الله من كلامه ومراد رسوله من كلامه لا يمكن بحال من الأحوال الوصول إليه، حيث لا يعلم مراد المتكلم من كلامه سوى المتكلم نفسه"، ليرد عليه عبد المعز تأكيدًا على الحديث: "المتكلم نفسه فعلا هو يعلم قصد الكلام، وما نعرضه نحن هو ما فهمناه نحن من كلام الله".

واستطرد الجندي: "الحق لا يعلم حقيقته سوى الله عز وجل، وما ينزل من آيات محكمة نحن نسلم بها ونعمل بها مثل (قل هو الله أحد) الدالة على وحدانيته، لكن الآيات المتشابهات والتي يحدث فيها خلافات بين الفقهاء، لا يعلم حقيقة المراد منها سوى الله وحده مثل (وعلم آدم الأسماء كلها)".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مسابقة فروسية فى صربيا تبرز سلالة الحصان العربى المصرى

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»

ابتداءً من اليوم.. حفلات الأوبرا على شاشة التليفزيون المصرى

«10 دقائق و38 ثانية فى هذا العالم الغريب».. جديد شافاك

3.8 مليون يورو ميزانية ألمانيا للحفاظ على الأصول التراثية الثقافية