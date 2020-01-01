محافظ الغربية: دعم قطاع الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور وكلاء وزارة الصحة والإسكان وعدد من الجهات المعنية لمناقشة المعوقات التي تعوق عمل مستشفى صدر طنطا والمحلة الكبرى.وأوضح المحافظ، أنه سيقوم بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لتوفير الدعم اللازم لمستشفى صدر المحلة، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بصرف مستحقات مقاول صدر طنطا وإزالة كافة المعوقات بما يضمن تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين على النحو الأمثل.