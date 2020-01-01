زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب جنوب الزعفرانة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية فى تمام الساعة 3:46 مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس.وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية بيانها كالتالى:القوة: 3.8 درجة على مقياس ريخترخط عرض: 29.0817°N شمالاخط طول: 32.6202°E شرقا.وأضاف أنه لم يتثنَ الحصول على أى بيانات عن وقوع أى إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.