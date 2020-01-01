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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صربيا تعلن تشديد الإجراءات لمكافحة كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:25 م
رئيسة الوزراء الصربية
رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش،
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أعلنت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، اليوم الخميس، عن تشديد جديد للتدابير، على وجه الخصوص حظر التجمعات في الأماكن المغلقة وفي الخارج لأكثر من 10 أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن برنابيتش قولها، خلال مؤتمر صحفي تزامنًا مع أعمال شغب استمرت ليومين بسبب القيود المفروضة لمكافحة "كوفيد- 19": "يمنع تمامًا تنظيم تجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة وفي الخارج، وتقييد عدد الأشخاص في الأماكن المغلقة على أساس شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة، وتقييد على ساعات عمل المنشآت اعتبارًا من يوم الجمعة الساعة 21:00 إلى الساعة 6:00 حتى يتحسن الوضع".

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل إدخال هذه التدابير في بلجراد يتعين على السلطات البلدية المحلية اتخاذ قرار بشأن القيود، ووفقا لرئيسة الوزراء فإن الموارد لاستقبال المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد قد "استنفدت".

كان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الثلاثاء الماضي، قرر إعادة فرض إجراءات العزل العام، قائلا إنها ضرورية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، ومن المتوقع أن تمتد في عطلة نهاية الأسبوع وتشمل بلجراد وربما مناطق أخرى.

وسجلت صربيا، التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة، 16168 حالة إصابة بالفيروس و330 حالة وفاة، وتقول السلطات إن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها وإن الطواقم الطبية أنهكت.

في سياق متصل أصيب عشرات المحتجين ورجال الشرطة بجروح في أعمال شغب جرت ليلا عندما اقتحم حشد من المواطنين مقر البرلمان الصربي احتجاجا على خطط لإعادة فرض إجراءات العزل العام بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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