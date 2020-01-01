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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد الانتهاء من الامتحانات

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:31 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجراءات تصحيح مواد الثانوية العامة، التي انتهي من أجراءها الطلاب، على قدم وساق في 11 كنترول على مستوى الجمهورية ويبحث الكثير من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 .

فانطلقت اليوم اعمال التصحيح في العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، التي خاضها ٢٥٥ ألف طالب بالشعبة الادبية نهاية الاسبوع الماضي.

بينما سيتم البدء في تصحيح العينة العشوائية لثلاث مواد "الفيزياء والأحياء والتاريخ" بعد غدآ السبت.

وجدير بالذكر ان كنترولات التصحيح انتهت من مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.
.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه كنترولات التصحيح تعمل علي قوم وساق، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح جميع المواد المقرر الأنتهاء منها وفق الجدول المعد من قبل الوزارة، 21 يوليو الجاري.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020


وأكد المصدر انه عملية للمراجعه ورصد الدرجات لأ تأخد أكثر من يومين. بالاضافة لتحديد اسماء الأوائل على مستوي ال11 كنترول، مضيفآ انه من المتوقع أعلان النتيجة نهاية شهر يوليو الجاري.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، خاصة وأن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

جدير بالذكر ان امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 21 يوليو الجاري.

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