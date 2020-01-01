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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقوق الطفل في ظل كورونا بورشة عمل لـ«عربي الطفولة»

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:20 م
المجلس العربي للطفولة
المجلس العربي للطفولة والتنمية
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ينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو)، يوم الأربعاء المقبل، ورشة عمل افتراضية (عبر برنامج زووم) حول "تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا".

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المجلس لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تناقش تداعيات الأزمة على الأطفال صحيا وتربويا واجتماعيا ونفسيا، وذلك باعتبارهم الفئات الأكثر تأثرا في الأزمات والطوارئ، مع استعراض ما يمكن أن تسببه تلك الجائحة من أزمة في مجال حقوق الطفل، وما الذي يجب أن نقوم به للحد من هذه التداعيات مستقبلا، وذلك وفق ما صرح به الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس.

وفي تقرير لها، قالت إنه من منطلق رسالة المجلس الهادفة إلى تشجيع وتبني وتنمية كل ما يتعلق بحقوق الطفل من أفكار ودراسات ومشاريع وسياسات، فقد أولى موضوع تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا، أهمية خاصة منذ هاجم الفيروس العالم وأثار فيه القلق والرعب، حيث وجد الأطفال أنفسهم فجأة وبدون مقدمات وسط أزمة صحية وإشكالية عالمية غير مسبوقة عنوانها "كوفيد -١٩ "، أزمة أطاحت بروتينهم اليومي والجداول الزمنية المعتادة بالنسبة لهم، فألزمتهم البيوت وحرمتهم من الخروج والذهاب للمدارس وارتياد النوادي وممارسة كافة الأنشطة الترفيهية، باستثناء ما يمكن إتاحته وتقديمه لهم داخل المنزل، ووضعت روتين وجداول زمنية جديدة، للدراسة والتعلم، وممارسة كافة أشكال الحياة.

وضعت الظروف الراهنة الأطفال تحت ضغط نفسي، اختلفوا فيه من حيث الاستجابة، فمنهم من أصبح أكثر تعلقا أو أكثر قلقا وانطوائية أو أكثر عدوانية وعصبية، وتضاعفت تلك الضغوط مع احتجازهم أو أحد من ذويهم فى مستشفيات العزل.

وفي كلمته بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" دعا الأمير عبدالعزيز الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدولي إلى تنسيق جهودها للتصدي لتداعيات وباء «كوفيد-19» وعواقبه الوخيمة على الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال المنطقة هم عماد مستقبلها، وعلينا رعاية طفولتهم والاهتمام بهم عبر تنمية مهاراتهم وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية لضمان مستقبل مشرق لنا جميعا.

وحذر من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بسبب جائحة كورونا بتداعياتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، مشددا على أن الأزمة قد تدفع بالكثير من الأسر إلى الفقر والبطالة وهي ضغوط تضطرهم لتشغيل أطفالهم وترك الدراسة، مما يزيد من الفقر بين الأجيال ويعرض الأطفال للعنف والإساءة النفسية والجسدية.

كما أطلق المجلس حملة إعلامية توعوية تحمل شعار "حماية أطفالنا من كورونا"، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية شددت على أهمية الدعم النفسي للأطفال في ظل جائحة كورونا وما بعدها، كما نفذ حملة توعية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد١٩) عبر صفحات العدد (37) من مجلة الطفولة والتنمية الذي صدر مؤخرا ضمن سلسلة إصدارات المجلة "العلمية الأكاديمية" التي تستهدف نشر الفكر العلمي المستنير الذي يتناول بعض قضايا الطفولة في الوطن العربي، من خلال بحوث علمية أكاديمية جادة، يقوم بها باحثون وخبراء وأساتذة كبار من كل أرجاء الوطن العربي.

وعقد المجلس ندوة رقمية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية، لمناقشة موضوع "الدعم النفسي للأطفال في ظل جائحة كورونا"، شارك في الندوة أكثر من 50 خبيرا من مسئولي الجمعيات الكشفية العربية ومديري البرامج والشراكات في 13 دولة عربية هي: الأردن – الإمارات - تونس – الجزائر – السعودية – سلطنة عمان – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – موريتانيا – اليمن.

من جانبهم، دعا علماء الطب النفسي وخبراء الصحة النفسية العالميين إلى ضرورة التفاعل مع ردود أفعال الطفل، وتقديم الدعم النفسى له، والاستماع إلى مخاوفه، وإحاطته بمزيد من الحب والاهتمام الذي يحتاجه الطفل من البالغين في الأوقات العصيبة، والإنصات إليه والتحدث معه بلطف وطمأنينته.

كما نصح الخبراء الوالدين بشرح حقيقة ما يجري وما يحدث الآن للطفل، مقدمين معلومات واضحة عن كيفية الحد من خطر العدوى بعبارات يسهل عليه فهمها وتتناسب مع أعماره، ويشمل ذلك تقديم معلومات بطريقة مطمئنة عما يحتمل حدوثه، وإذا تم عزل أى من ذويهم فى المستشفى فيجب الحرص على استمرار التواصل بينه وبين الطفل عبر الهاتف.

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