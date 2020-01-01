محافظ الغربية: رصف 230 طريقا ووصلة خلال العام الجاري

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن تطوير كورنيش "المرشحة" بمدينة طنطا يتم وفقا لأعلى المستويات والمواصفات القياسية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف رحمي، خلال تصريحاته إلى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن خطة العام الحالي تتضمن رصف 230 طريق ووصلة بعد رصف 155 طريق خلال العام الماضي، لافتًا إلى الانتهاء من رصف كل الطرق بحلول 15 يوليو الجاري.وأوضح محافظ الغربية، أن تطوير كورنيش المرشحة يستهدف توفير متنزه ومتنفس حضاري للمواطنين من خلال أماكن للجلوس وسيارات لتقديم الطعام، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.