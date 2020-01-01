الداخلية تضبط 4 مزارع بانجو في وسط جبال أبورديس بسيناء

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن جنوب سيناء، بحملة أمنية لتمشيط إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة أبو رديس.و أسفرت جهودها عن ضبط (4 مزارع لنبات البانجو المخدر بإجمالى مساحتها 2 فدان - 6 كيلو جرام لنبات البانجو الجاف - كمية من بذور نبات البانجو المخدر - 1 ميزان عادى - 2 ماكينة ري)، وقد توصلت التحريات أن المزارع المشار إليها خاصة بأحد الأشخاص مزارع، مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.