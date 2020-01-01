2170 إصابة جديدة بكورونا في العراق

سجلت في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية ألفين و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الكلي في العراق إلى 69 ألفا و612 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة، فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة.