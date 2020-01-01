رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2170 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:18 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ ش أ
طباعة
سجلت في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية ألفين و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الكلي في العراق إلى 69 ألفا و612 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة، فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة.

موضوعات متعلقة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

انخفاض وأمطار.. «الأرصاد» توضح الطقس خلال 72 ساعة

الإفراج عن 475 سجينًا

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى مواجهة تداعيات كورونا

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

إنفوجراف

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مسابقة فروسية فى صربيا تبرز سلالة الحصان العربى المصرى

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

3.8 مليون يورو ميزانية ألمانيا للحفاظ على الأصول التراثية الثقافية

جمال عاشور يكتب: «تجربتي مع كورونا».. أيام الحب والرعب (4-4)

ثقافة أبوظبي تطلق فصولا تعليمية «أونلاين» للفنون والحرف اليدوية

عشم الشيمي: أحاول في كتابتي أن أكون إنسانيًا لا مؤرخًا