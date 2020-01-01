روسيا تحذر إسرائيل من تبعات ضم الأراضي الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية من العواقب الوخيمة لخططها فرض السيادة على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: إن أي محاولات من قبل إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة "ستضع حدا لأفق التسوية وستتسبب بموجة عنف".