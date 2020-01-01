شباب طفنيس يدشنون مبادرة للتبرع بالدم في إسنا (صور)

دشن أهالي قرية طفنيس التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالتعاون مع لجنة شباب طفنيس ضد فيروس كورونا، مبادرة جديدة للتبرع بالدم لصالح المرضى في المستشفيات، وذلك تلبية ً لمناشدات وزارة الصحة المصرية بالتبرع بالدم للمرضى.من جانبه قال عماد العسراوي مسؤول مبادرة التبرع بالدم بطفنيس، إن حصول المرضى على الدم في الفترة الأخيرة قد واجهه الكثير من العقبات، وهذا ما استدعى بوزارة الصحة العمل على تشجيع المواطنين على التبرع بالدم.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتنفيذ عملية سحب الدم، وذلك في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 16.وأكد أن دور شباب قرية طفنيس لم يتوقف فحسب عند حملات التبرع بالدم، فقد قام فريق شباب طفنيس ضد كورونا بالتبرع بالمستلزمات الطبية لمستشفى عزل إسنا ومستشفى صدر إسنا وعمارة عزل الدير ووحدة الغسيل الكلوي بإسنا.