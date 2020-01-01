طارق الشناوي: مظاهرة حب لرجاء الجداوي في أنحاء الوطن العربي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت تتسم باللباقة سواء في الكلمة أو الإحساس، لافتًا إلى أن الوطن كان يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للفنانة الراحلة من خلال مشاركتها في العمل الخيري وزيارة المستشفيات.وأضاف الشناوي، خلال تصريحاته لبرنامج "إم بي سي مصر 2"، أن كل رؤساء مصر بدءًا من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي قدروا رجاء الجداوي بسبب دورها في المجتمع وموقفها الاجتماعي في الوجدان والصورة الذهنية العربية.وتابع بأن رجاء الجداوي لديها مكانة استثنائية في ضمير الجمهور، وتركت مكانة كبيرة جدًا تجاوزت حدود المكان في الأعمال الدرامية التي قدمتها من خلال مظاهرة حب من الجميع في الوطن العربي بعد وفاتها.