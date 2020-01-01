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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صقر» يوجه بحصر المباني المخالفة بالسويس والتحقيق مع المتقاعسين

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:53 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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تواصل محافظة السويس، حصر العقارات والمباني المخالفة، لتنفيذ الإجراءات القانونية عليها وعلى ملاكها، وتحويل أي مسؤول متقاعس للتحقيق.

وعقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا اليوم بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وبعض الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاتخاذ القرار في الملفات التي يتم حصرها علي الطبيعة خلال أسبوع، من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.

وفي الاجتماع محافظ السويس علي تحويل المتقاعس من الفنيين والعاملين بإدارة التنظيم لمن يثبت إهماله أو تقاعسه في العمل إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون وإزالة المباني المخالفة التي لم تستوف الاشتراطات، والمخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ويتم السماح بالتصالح واستكمال البناء الحالات التي يثبت فيها سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها.

و عرض مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم علي مستوى الأحياء الملفات التي تم حصرها خلال الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم ايقافها للمراجعة طبقا للقرار.

وأكد " صقر" علي استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات علي مستوى أحياء السويس الخمس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة، للتيسير علي المواطنين وإنعاش حركة البناء، مشددا على استمرار أعمال الحصر لجميع المخالفات للمباني الخاصة، ومتابعة أعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها والتأكيد علي عمل جراجات للسيارات بالعقارات.

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