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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق «التوك توك» الأمين على نفقة الدولة

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:53 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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في استجابة جديدة لإحدى الحالات الإنسانية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق "التوك توك"، التي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" مساء أمس، على القناة الأولى المصرية.

وأبرز برنامج "التاسعة" السلوك المتحضر للسائق الذي اتسم بالأمانة والنزاهة، لكونه عثر على حقيبة مجوهرات، وبذل مساعي حتى أعادها إلى صاحبها.

وعرض الدكتور حسام المصري، تقريرًا على رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة، حيث أشار إلى أنه تم نقل المريض برفقة طبيب من مجلس الوزراء، إلى مستشفى الحلمية العسكري، وذلك بالتنسيق مع اللواء طبيب "طارق لطفي"، مدير المستشفى، الذي أمر بتحويله إلى قسم جراحات الحروق والتجميل برئاسة اللواء طبيب طارق المنوفي، لوضع بروتوكول العلاج المناسب.

وأشار إلى أنه تم أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة بساق المريض لعمل مزرعة وتحليل أنسجة، كما تم عمل غيار جراحي للساق المصابة، وعمل الأشعات اللازمة على الأوعية الدموية بذات الساق، لافتًا إلى أنه تم سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أن لجنة الاستغاثات الطبية تتابع حالة المواطن "محمد صبري" عن كثب، وتوفر كافة الدعم الطبي والمعنوي اللازم له.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء، السلوك الإيجابي الذي قام به المواطن "محمد صبري"، والذي يعكس حقيقة معدن المصريين الأصيل، وأمانة هذا السائق، مضيفًا أن الحكومة إذ تقدر هذا التصرف فإنها تحرص على علاج المواطن باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه له.

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