تعافِ 13 مصابًا بكورونا بـ«عزل إسنا» (صور)

سجلت مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بإسنا في الأقصر، اليوم الخميس، 928 حالة تعافٍ، عقب تعافي 13 مريضا دفعة واحدة، بعدما أكدت تحاليل "PCR" تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم بمستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة دفعة ضمت 13 مريضًا على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة على مدار 24 ساعة، وتطبيق كل ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة.وكشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عزل إسنا، أن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، بـ928 حالة حتى الآن، وهو المعدل الذي لم تحققه أي من مستشفيات العزل الأخرى في مصر، كما نجح الفريق الطبي في إجراء ١٦ عملية ولادة قيصرية بنجاح.وناشد فتحي جموع الشعب المصري باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للإسهام في التصدي للفيروس والحد من انتشاره، حتى يتمكن الجميع من الخروج من تلك الجائحة بأقل خسائر ممكنة.فيما احتفل الفريق الطبي بالمستشفى برئاسة الدكتور إلهام محمد، بخروج أول توأم ولُد بالمستشفى، بعد مضي شهر كامل على الولادة، نظرًا لكونهما في حاجة إلى رعاية طبية بعد وفاة والدتهما عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى.وكانت المستشفى قد استقبلت سيدة حامل بتوأم، كانت التحاليل المعملية كشفت عن إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وبسبب الحمل كانت تعاني من أعراض حادة، وحاول الأطباء جاهدين التخفيف عليها من خلال وضعها تحت ملاحظة طبية على مدار الـ24 ساعة.وعانت الأم من حدوث مضاعفات بعد الولادة، تسببت في تدهور حالتها ووفاتها نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديها، والذي يعد الحصن الأول للجسم لمقاومة الفيروس.وأنجبت طفلين هما "عبد الله وأحمد"، وبفحصهما طبيًا من جانب فريق الأطباء بقسم الحضانة بالمستشفى، قرر الفريق أن الطفلان في حاجة إلى الرعاية الطبية، ووضعهما على جهاز تنفس صناعي، وقد أثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا سلبية إصابتهما، وبعد مرور شهر تعافى الطفلان ليغادران المستشفى، بعد أن قام والدهما باستلامهما.وأكدت إدارة المستشفى أن الطفلين في صحة جيدة للغاية، وأن حالتهما مستقرة خاصة عقب خضوعهما لرعاية طبية مكثفة طوال الفترة الماضية.