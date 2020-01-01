«المصريين الأحرار» يبحث شكاوى مواطني وادي الرمل بمطروح

وردت عدة شكاوى لحزب "المصريين الأحرار" بمطروح من أهالي منطقة وادى الرمل بتكدس كميات كبيرة من القمامة بشوارع المنطقة مما نتج عنه انتشار الذباب والحشرات الطائرة وانبعاث الروائح الكريهة، بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع الداخلية والمطالبة برصفها لوجود كثافة سكانية كبيرة بالمنطقة.قام سلطان الشيخ الزعيري أمين عام الحزب بمطروح بعرض الشكوى على مجلس مدينة مطروح، واستجاب المجلس للشكوى وقام بعمل حملة لرفع القمامة بالمنطقة.وشكل لجنة بقيادته برفقة صلاح السنوسي أمين التنظيم بالحزب ومحمد زيدان أمانة خدمة الجماهير وإبراهيم شوال أمانة العمل الجماهيري وعلى الحامي أمانة الشباب لمعاينة المنطقة وبحث شكاوى الأهالي على الطبيعة.