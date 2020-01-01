سفارة الصين في كازاخستان تحذر من التهاب رئوي أخطر من كورونا

أصدرت السفارة الصينية في كازاخستان تحذيرا لرعاياها المقيمين في البلاد، بشأن نوع جديد من الالتهاب الرئوي يؤدي إلى تسجيل معدل وفيات أعلى بكثير من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للسفارة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن السفارة الصينية القول، إن هناك أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم خلال النصف الأول من العام بسبب الالتهاب الرئوي الجديد، بينهم 628 شخصا توفوا في شهر يونيو فقط.وطلبت السفارة الصينية من رعايا البلاد في كازاخستان، توخي الحذر والتواصل معها حال الطوارئ.