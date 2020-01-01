حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالسلوم وسيوة (صور)

قال عادل منصور رئيس مدينة السلوم إنه تم تنفيذ قرار إزالة، اليوم الخميس، من خلال الدفع بحملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة السلوم وإزالة مبنى على مساحة 180 م2 تعد على أملاك الدولة.وقاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، حملة مكبرة لتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة وذلك ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية أبو شروف بمركز ومدينة سيوة وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.وناشد محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة سواء بالبناء العشوائي أو أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة.وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة وعدم السماح للبعض بالتعدى على أملاك الدولة واستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.