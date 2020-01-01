محافظ الجيزة يجتمع مع رؤساء الأحياء بشأن تعديات أملاك الدولة

يعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء مع رؤساء الأحياء والمراكز، اليوم الخميس، لمتابعة أعمال إزالة مخالفات البناء.ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.حضر اللقاء السيد ابراهيم الشهابي، هند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد.وكانت وزارة التنمية المحلية، وأعلنت عن انطلاق الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، في مختلف المحافظات.