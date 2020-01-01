إصابات كورونا تصل إلى 1.71 مليون في البرازيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 71ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ساو باولو (1030 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 67 ألفا و964 حالة، بينما تعافى 14ر1 مليون من المصابين حتى الآن.وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 19 أسبوعا.