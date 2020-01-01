البورصة تواصل الهبوط وتخسر 11.7 مليار بختام تعاملات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة لدى إغلاق معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من استمرار عمليات جني الأرباح المركزة والمبيعات الواضحة للأفراد المصريين والمتعاملين الأجانب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 11.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 596.7 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.54 %، بما يعادل 170 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2%، بما يعادل 64.69 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1477 نقطة، في الوقت الذي فقد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" نحو 3.73% من قيمته، بما يعادل 88.74 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2289.8 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.22 مليار جنيه، وذلك بتداول حوالي 479.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 46.8 ألف صفقة بيع وشراء.