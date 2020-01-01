مجدي صالح: حزب «الحرية» مؤسسي قائم على قاعدة شعبية ثابتة

صرح المستشار محمد مجدي صالح أمين حزب الحرية المصري بمنطقة أكتوبر وزايد وسفنكس، أن "الحرية" هو حزب مؤسسي وكيان سياسي ضخم بني على قواعد شعبية حقيقية وأن الظهير الشعبي هو الأساس الذي بني عليه الحزب.وأشاد صالح، بدور النائب صلاح حسب الله، ودوره في بناء الحزب، مؤكدًا أن رئيس الحزب السابق، سيظل رمزًا له سواء كان على رأس الحزب أو أحد أعضاءه.وأوضح أن الانتخابات القادمة سواء مجلس الشيوخ أو النواب أو المحليات لن تبنى على القوائم فقط ولكن على القواعد الشعبية الحقيقية الثابتة والحزب يحتوي على قامات وقيادات تستطيع البناء والمواجهة وخوض غمار الانتخابات في أي معترك سياسي دون رهبة من كافة الأطياف السياسية.وأشاد صالح، بالمجلس الرئاسي للحزب وقدرتهم على قيادة الدفة وأن الحزب بجميع من فيه على قلب رجل واحد ما دمنا مجتمعين على حب مصر.