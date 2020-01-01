التصريح بدفن سيدة انتحرت أسفل عجلات المترو

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، بالتصريح بدفن جثة سيدة ألقت نفسها أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده سقوط سيدة أسفل عجلات المترو وتوفيت في الحال.وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين إلقاء سيدة لنفسها أسفل عجلات المترو، وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.