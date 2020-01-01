محافظ الدقهلية يفتتح أول وحدة عناية مركزة للمخ والأعصاب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بزيارة للمستشفى الدولي بالمنصورة، يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى الدولي، أول وحدة عناية مركزة للمخ والأعصاب بمستشفيات محافظة الدقهلية، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه.ويضم المستشفى 9 أسرة بكامل الاجهزة الطبية اللازمة، وقد أقيمت بالجهود الذاتية لأبناء الدقهلية لتنضم إلى قائمة الوحدات وحدة أمراض الأعصاب المناعية (التصلب المتعدد) ويتم علاج المرضى به على نفقة الدولة.وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بعمل حملات توعية للمواطنين بأعراض السكتة الدماغية من خلال كافة أوجه التوعية من قبل المتخصصين، وتفقد محافظ الدقهلية التجهيزات الجارية لوحدة عناية مرضى الكلى تميدا لافتتاحها بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتضم 6 أسرة بأجهزتها ومستلزماتها لتكون أول وحدة للكلى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.وأكد المحافظ على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمرضى والمترددين، مشيرا إلى أن أغلى ما يملك الإنسان هو صحته، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في سبيل تحسين وتطوير الخدمة الطبية بكافة مواقع تقديمها بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.وأضاف المحافظ أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني ورواد الجهود الذاتية الذين تتميز بهم الدقهلية دائما للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع روافد الخدمة الصحية بالدقهلية.ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للجيش الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية المساعدة وجميع العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية وبتعاونهم البناء مع جامعة المنصورة في مواجهة فيروس كورونا والجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتوفير المستلزمات والأدوية ووسائل التطهير والتعقيم لتقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفى العزل وكذا مستشفيات الفرز في نطاق محافظة الدقهلية، مما كان له الأثر البالغ في تعافي وشفاء الكثيريين وخروجهم، وقد لاقت هذه الجهود قبولا ورضا من المواطنين بأنحاء المحافظة.